Publicado 20/08/2022 18:35 | Atualizado 20/08/2022 18:38

Rio - Isabella Scherer usou o Instagram neste sábado (20) para comentar a reta final de sua gestação. A atriz e campeã do "Masterchef Brasil 2021", que espera gêmeos, Mel e Bento, frutos do relacionamento com Rodrigo Calazans, disse que começou a sentir contrações durante a madrugada e que o intervalo entre cada uma era de apenas 10 minutos.

fotogaleria "Eu passei grande parte da madrugada acordada, porque estava tendo umas contrações de 10 em 10 minutos, mas parou, aí eu dormi até tarde depois", contou.