Ludmilla grava Numanice#2 no RioReprodução/Instagram

Publicado 20/08/2022 14:17

Rio - Ludmilla anunciou em seu Twitter neste sábado (20) a continuação do hit "Rainha da favela", lançado em 2020. Após especulações dos fãs, a cantora oficializou dizendo: "É oficial: Rainha da Favela parte 2 vem aí!".

A dona de sucessos como "Maldivas", "Cheguei" e "Invocada" também anunciou recentemente as datas do lançamento do seu álbum "Numanice2 - Ao Vivo" para o final de agosto. Os fãs da cantora e compositora não poderiam estar mais felizes, em resposta ao tweet, reações como "MEU DEUUUUUSSSSSS", "Eu nao estou preparado, MAS EU ESTOU MUITO PREPARADOOOOOO" e "QUERO MUITOOO" foram os mais frequentes.

Outros como "finalmente o avião decolou" foram muito recorrentes, fazendo referência ao final misterioso do clipe do primeiro hit "Rainha da favela".