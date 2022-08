Pedro Manso e Jesuíta Barbosa - Reprodução

Publicado 20/08/2022 21:04

Rio - O humorista Pedro Manso se manifestou em uma publicação sobre Jesuíta Barbosa e Cícero Ibeiro, novo affair do intérprete de Jove, em "Pantanal". O candidato a deputado federal pelo PL, usou de um comentário de cunho homofóbico para opinar em uma notícia no Facebook sobre o novo casal.

"O final dos tempos está chegando, antigamente a gente correria atrás da mulherada e era difícil. Hoje em dia os caras tem a mulher que eles querem mas preferem eles serem as mulheres. Papel inverso. Eu não troco uma mulher por nada. Se Deus fez coisa melhor que a mulher está com ele guardado!", escreveu.

Pedro Manso é conhecido por imitar diversos famosos, entre eles, Fausto Silva, Silvio Santos, Datena, Cid Moreira e Maguila. O humorista já integrou o elenco do "Programa do Ratinho", no SBT, e foi jurado do "Sabadão", com Celso Portiolli.