Tatá Estanieck e Júlio CocieloReprodução Internet

Publicado 20/08/2022 15:13

Rio - Júlio Cocielo deu um susto em sua esposa, Tatá Estanieck nesta sexta-feira (19). O humorista realizou uma cirurgia no joelho e não alertou a mulher do procedimento que realizaria. A influencer descobriu a gravidade da situação pelo Instagram do marido, junto aos seguidores, e brincou com isso nas suas redes sociais.

Tudo começou quando um internauta estranhou a mulher não acompanhar Cocielo no hospital e perguntou em uma caixinha de perguntas. A apresentadora do "Poddelas" respondeu em tom de risadas: "Vocês não vão acreditar, ele não fala as coisas direito. Porque homens são assim?". E continuou: "Ele só me disse que ia fazer uma aplicação no joelho, que era rápida e que precisaria ficar em repouso no final de semana. Eis que vejo nos stories ele tomando anestesia. Na hora mandei mensagem. Mas agora está tudo resolvido".

Tatá então mostrou a conversa com seu marido e fãs entenderam a situação, nas mensagens a Youtuber se mostra bem preocupada com o marido, com quem está casada desde 2017 e tem uma filha de dois anos. "Descobri junto com vocês. Mas o bonitinho organizou tudo, não vai dirigir não. Deu certo, graças à Deus. Só quase tive um treco no coração", disse enquanto Júlio mostrava em suas redes sociais sua reação à primeira vez tomando anestesia.