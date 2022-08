Claudia Jimenez e Tom Cavalcante no Sai de Baixo. - Reprodução da TV Globo

Claudia Jimenez e Tom Cavalcante no Sai de Baixo. Reprodução da TV Globo

Publicado 20/08/2022 13:35 | Atualizado 20/08/2022 13:47

Rio - Tom Cavalcante se emocionou ao saber da morte de Claudia Jimenez, aos 63 anos, na manhã deste sábado. No Instagram, o ator fez uma homenagem à humorista e publicou um vídeo em que os dois contracenam em 'Sai de Baixo'. Na série, ele interpretava Ribamar. Já a atriz dava vida à Edileuza.

fotogaleria

"Minha amada Claudinha, soube agora da sua partida! É sempre assim a indesejável da morte chega sem avisar. Estou profundamente triste e aqui parado escrevendo meu texto de despedida com lágrimas nos olhos e com aquela vontade enorme de te ligar, ouvir sua voz , rimos juntos como sempre para ao final vermos que tudo não passou de mais uma pegadinha daquelas que o Ribamar aprontava com a sua eterna Edileuza. Sei que não por isso falo por aqui! Você é parte da minha vida em valiosos e inesquecíveis momentos", começou Tom.

O arista ainda disse que Claudia tem grande importância em sua trajetória profissional. "Nossas vidas se cruzaram para meu orgulho e privilegio e tenho isso como sagrado. Tua luz não se apaga aqui ela simplesmente se move plena em luminosidade infinita. Gratidão amiga pelo impacto profissional de sucesso que causaste em minha vida e na vida de milhares! Te amo, receba meu afeto, meu beijo e descanse em paz! Deus de amor e bondade anjos de luz despertai-vos para a chegada da nossa Claudinha. Amém".







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tom Cavalcante (@tomcavalcante)