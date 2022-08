Lívia Andrade - Reprodução/Instagram

Publicado 20/08/2022 16:51

Rio - Lívia Andrade usou as redes sociais para comentar sua chegada a TV Globo. A atriz e apresentadora integrará a bancada do quadro "Acredite Em Quem Quiser", do "Domingão com Huck", junto do Padre Fábio de Melo e Dea Lúcia, mãe de Paulo Gustavo.