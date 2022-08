Susana Naspolini recebe ajuda da filha para raspar o cabelo - Reprodução Internet

Publicado 20/08/2022 13:22 | Atualizado 20/08/2022 13:27

Rio - A jornalista Susana Naspolini publicou em seu Instagram nesta sexta-feira (19), um vídeo raspando a cabeça de vez. A apresentadora está em tratamento contra o câncer no osso da bacia, e mesmo após utilizar uma touca especial para evitar a queda dos cabelos, preferiu raspá-los.

Na legenda, Susana escreveu: "Feito! Raspei!!! Agora, com vocês, vamos em frente…. Sempre lembrando do que realmente IMPORTA! Deus nos guie sempre! Obrigada por tudo amigos, casa mensagem, casa palavra, faz toda diferença! te amo @julia.naspolini !"

Com a ajuda da filha Julia, a repórter da TV Globo mostrou o processo feito em casa e pede orações. Ela utiliza suas redes sociais para atualizar os seguidores e amigos do seu tratamento e de como se sente durante as novas etapas. Susana já estava se queixando da queda excessiva de cabelo antes, a touca de gelo colocada durante a quimioterapia havia sido sua última tentativa de preservar os fios que ainda restavam.

Nos comentários, internautas e colegas de trabalho desejam forças e mandam boas energias. Flavia Jannuzzi comentou: "Vibrando pela sua cura, guerreira! Vc é pura luz e amor. Força.", já a colega do "RJTV" Mariana Gross disse: "Susana, você é uma potência de fé e amor. Estamos juntas no que você precisar!". Outros jornalistas como Renata Capucci, e Lilian Ribeiro também aproveitaram para se solidarizar.