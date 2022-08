Xuxa aparece comendo alface direto do chão - Reprodução Internet

Xuxa aparece comendo alface direto do chãoReprodução Internet

Publicado 20/08/2022 12:20 | Atualizado 20/08/2022 13:34

Rio - Xuxa divulgou um vídeo nesta sexta-feira (19) onde aparece comendo uma folha de alface direto do chão da horta. A amiga e parceira de trabalho Angélica também está na gravação, e brinca perguntando se a estrela lavou a folha antes de comer: "A vegana né gente? Você lavou o alface amor?"

Na legenda, a rainha dos baixinhos escreveu: "Não basta ser vegano, tem que ser vegano raiz!

@angelicaksy que me conhece faz tempo, sabe que isso ta no sangue!

Logo logo vem aí! #Tarã". As amigas então saem da plantação avisando que a brincadeira é fruto do cansaço. As duas estão no elenco da nova série da Disney +, Tarã, que estreia em 2023 e marca o reencontro das estrelas em cena.