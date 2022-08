Eslovênia vibra com primeira ida ao teatro: 'Amei'

Rio - Eslovênia Marques, de 25 anos, e o namorado, Lucas Bissoli, de 32 anos, conferiram a peça 'Ensina-me a Viver', no Teatro Porto, em São Paulo, na noite desta sexta-feira. Essa, inclusive, foi a primeira vez que a ex-BBB conferiu de pertinho um espetáculo no local.

Através do Instagram, a ex-BBB vibrou com o passeio. "Estou pronta para ir ao teatro. Inclusive é a primeira vez que eu vou ao teatro. Estou super empolgada. Acho que vou amar. Assistia muita peça na escola. Agora vou ter a oportunidade de ir ao teatro", contou. Após o término da peça, que tem no elenco Nívea Maria e Arlindo Lopes, Eslô revelou como foi a experiência. "Amei".

