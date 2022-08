Will Smith pediu desculpas ao comediante Chris Rock por tapa no Oscar 2022 - Reprodução/Instagram

Publicado 20/08/2022 10:47 | Atualizado 20/08/2022 11:31

Rio - Will Smith havia se afastado das redes sociais desde a celebração do Oscar 2022. O ator só fez uma publicação desde março, na qual se desculpava pelo tapa dado em Chris Rock. Porém, isso mudou na noite desta sexta-feira. O protagonista de "King Richard" postou em seu Instagram, um vídeo de humor, mostrando que está tentando voltar ao mundo virtual.

Na gravação, aparece um macaco pequeno cutucando um gorila, que se estressa com o companheiro. Brincando com a situação, o ator escreveu na legenda: "eu tentando voltar para as redes sociais". Além dos vários fãs, amigos e outras celebridades também lotaram os comentários, rindo e pedindo a voltar de Will. Um deles foi o cantor Justin Bieber, que comentou, em inglês: "Nós sentimos a sua falta", e outro artista norte-americano, Charlie Mack, disse: "Como a #Nike irmão 'Just do it'".