Fátima Bernardes mostra novo visual nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 19/08/2022 21:54

Rio - Fátima Bernardes pegou os fãs de surpresa, nesta sexta-feira, ao surgir com o novo visual. Em vídeo publicado no Instagram, a apresentadora mostrou os detalhes da mudança, adotando um corte de cabelo com madeixas mais curtas, além de escurecer os fios. A jornalista ainda brincou dizendo que aproveitou chegada da frente fria ao Rio de Janeiro para passar pela repaginada no salão de beleza.

"O tempo no Rio mudou hoje e eu, também. Será que já deu pra perceber que adoro mudanças?", disse ela, na legenda da postagem. Prestes a estrear no comando do 'The Voice Brasil', Fátima colecionou elogios ao revelar a mudança: "Ficou ainda mais linda", declarou uma seguidora. "Uau! Ficou tudo", comentou a repórter Tati Machado, do "Encontro". "Essas mudanças te fazem bem", afirmou outro internauta.

Nos Stories, a comunicadora explicou que a mudança também foi uma surpresa para ela mesma: "Vim só pintar o cabelo, mas olha o que aconteceu! Cortei e não foram só as pontinhas", contou.

Confira: