DJ Braga e Lucas Souza, marido de Jojo TodynhoDivulgação

Publicado 19/08/2022 20:45

Rio - DJ Braga lançou, na última quinta-feira, o clipe de "Se Ficar P*to é Pior", com participação especial do marido de Jojo Todynho, Lucas Souza. O artista comemorou o novo projeto em festa que contou com a presença de famosos como Nicole Bahls e Taty Zatto.

"A música fala exatamente da minha realidade , e tive o privilégio de contar com a produção do Papatinho que deixou a música exatamente como eu imaginei. Espero que a galera curta a música e o clipe. Foi tudo preparado com muito amor", declarou Braga, sobre o novo single, que já está disponível nas plataformas digitais.

Em sua primeira experiência na frente das câmeras, Lucas Souza elogiou o jovem artista e comentou a participação que faz na produção audiovisual. "Tô muito feliz por ter participado do videoclipe, espero que essa música seja um sucesso gigantesco. O Braguinha é um cara muito talentoso e que já está aí nos palcos fazendo muito sucesso. É um prazer imenso ter participado do videoclipe, tô muito feliz mesmo, eu sempre comento com as pessoas que eu sou o cara que fica puto, que é o invejoso ali do videoclipe, mas cara foi um prazer, foi um prazer ter participado e espera que vem hit por aí, ‘Se ficar Puto é Pior’, esquece, estourou, explodiu", disse.