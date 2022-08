Juliano Cazarré improvisou batismo de emergência da filha caçula - Reprodução/

Juliano Cazarré improvisou batismo de emergência da filha caçula Reprodução/

Publicado 19/08/2022 17:36

Rio - Juliano Cazarré improvisou um batismo de emergência logo após o nascimento da filha caçula, Maria Guilhermina, fruto do casamento com Letícia Cazarré. A menina, que nasceu no dia 21 de junho , foi diagnosticada com anomalia de Ebstein, uma doença cardiovascular rara e precisou enfrentar diversas cirurgias desde que chegou ao mundo.

fotogaleria "Eu tinha pedido para deixar um copo de água ali, porque quando o bebê nasce com risco de vida, pode fazer esse batismo de emergência. Foi um momento muito emocionante", contou. O ator explicou que tomou a decisão porque tinha esperanças, mas não sabia o que poderia acontecer.

No ar em "Pantanal", o intérprete de Alcides falou sobre as mensagens de carinho e apoio do público. "As pessoas me param na calçada para falar dela: 'Eu estou rezando por ela, eu ofereci uma missa por ela'. Nós somos católicos, então eu acho que parte da nossa serenidade ao lidar com tudo isso é ter fé que vai acontecer a vontade de Deus."