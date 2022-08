Silvero Pereira como Zaquieu, em ’Pantanal’, e Elis Miranda, em ’A Força do Querer’ - Foto: Reprodução/Instagram/Globo

Rio - O podcast "Papo de Novela" desta sexta-feira (19) recebeu Silvero Pereira, que interpreta o Zaquieu em "Pantanal". Na conversa, o ator revelou que hoje não aceitaria mais interpretar a travesti Elis Miranda, personagem de "A Força do Querer", novela de Gloria Perez, e que marcou sua estreia na televisão. O cearense afirmou que recusaria o papel para que atores travestis pudessem ter a oportunidade de conseguir o trabalho.

"O problema é mercado de trabalho. Hoje eu não faria a Elis Miranda, muito provavelmente. Porque eu também me reeduquei sobre essa história, e a gente precisa estar de acordo com as lutas e as causas. Depois de 'A Força do Querer', eu não aceitei mais nenhum personagem trans/travesti, e inclusive deixei de fazer meus espetáculos por causa disso. Eu fui entendendo, sendo informado e compreendendo essa questão dentro do mercado. Se a gente aceita, a gente está impedindo o mercado de ir em busca dessas pessoas. (...) Hoje, nós não vivemos num mercado em que exista proporcionalidade", disse.