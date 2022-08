Indy Santos é eliminada do Big Brother dos EUA - Reprodução do Instagram

Publicado 19/08/2022 11:58 | Atualizado 19/08/2022 12:03

Rio - Indy Santos, de 31 anos, foi eliminada do 'Big Brother dos Estados Unidos', na noite desta quinta-feira, e está fora da disputa pelo prêmio de US$ 750 mil, que vale cerca de R$ 3,8 milhões. A comissária de bordo foi indicada pela líder Taylor ao paredão. Diferente da versão brasileira, os próprios integrantes escolhem quem deve deixar o confinamento. Sendo assim, a paulista recebeu sete votos contra um e levou a pior.

Mas ela não vai voltar para casa tão cedo. É que, como estava no 'top 10' do reality, Indy será a primeira a integrar a da 'Casa do Júri', um subgrupo de eliminados responsável por escolher o vencedor do programa. Com isso, a comissária ficará confinada até 25 de setembro, quando acontece a grande final do reality.

Através do Instagram, a equipe de Indy se pronunciou sobre a eliminação dela e a elogiou: "Vindo das favelas do Brasil há pouco mais de 9 anos, nossa linda garota viveu seu sonho de ser um elenco no Big Brother. Se expressar em um segundo idioma é extremamente difícil, e algumas pessoas nunca entenderão suas intenções quando você se comunica. Ela foi tão corajosa em ser autêntica e nós estamos muito orgulhosos dela e de sua jornada inspiradora! Agora vamos para a Casa do Júri".