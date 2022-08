Viih Tube esquece presente de Eliezer após pedido de namoro - Reprodução / Instagram

Publicado 19/08/2022 10:46

Rio - O ex-BBB Eliezer usou as redes sociais, na última quinta-feira, para mostrar registros de sua viagem romântica com Viih Tube e também, denunciar o esquecimento da namorada acerca do presente dado por ele. No Instagram, o empresário revelou, em tom brincalhão, que aquela foi a primeira vez que deu flores para uma mulher e no entanto, o presente havia sido deixado de lado.

"Nunca dei flor para uma mulher, primeira vez que dou flor para uma mulher e aí ó, deixou para trás. Não vou lembrá-la", iniciou o ex-brother ao gravar o momento em que os dois deixavam o local onde estavam hospedados, no interior de São Paulo. "A flor lá, ela nem lembrou. Nunca mais dou flor para ninguém! Vai ficar para trás, não vou lembrar", acrescentou.

No trajeto de volta para casa, Eliezer indagou à youtuber sobre o presente, que neste momento lembrou que havia deixado o buquê para trás. "Cadê sua flor?", quis saber o empresário. "Deixei ela lá... Não fala assim, está com cara de triste", lamentou Viih Tube. "Nunca mais dou flor! Por isso que homem não tem mais que dar flor para mulher, olha só o que acontece", ironizou o ex-BBB.

Antes de deixar o local, Eliezer ainda comentou sobre a namorada ser ainda mais desorganizada que ele e aproveitou para mostrar o lado do quarto ocupado pelos itens dela. "Se ela, algum dia, me chamar de bagunceiro e desorganizado, vou mostrar esse vídeo. Olha o lado delas e as coisas dela... Olha meu lado, organizadinho e bonitinho", contou, bem-humorado.