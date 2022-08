Elenco do seriado 'Sandy & Junior' prestigia show da cantora

Rio - Os atores do seriado 'Sandy & Junior' (1999-2022) se reencontraram no show da cantora, no Espaço Unimed, em São Paulo, na noite desta quinta-feira. Fernanda Paes Leme, Karina Dohme, Bruna Thedy, Wagner Santisteban, Camila Dos Anjos, Douglas Aguillar e José Trassi posaram juntinhos para fotos antes de curtirem a apresentação. Todos mostraram muita simpatia e estilo.

No palco, Sandy recebeu a amiga Wanessa Camargo no palco para cantar a música "Leve" , que faz parte do projeto 'Nós, Voz, Eles 2'. "Que noite especial! Honrada de subir ao palco ao seu lado pra cantar essa música incrível que você compartilhou comigo, e hoje, é nossa! E que show mais lindo, minha amiga! Você brilha demais, demais! Foi incrível!", disse a filha de Zezé. Quem também subiu ao palco do show foi Lucas Lima, marido de Sandy. Os dois cantaram juntos e trocaram alguns beijinhos durante a apresentação.

