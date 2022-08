Jessie J - Reprodução/Instagram

Jessie JReprodução/Instagram

Publicado 19/08/2022 20:40

Rio - Jessie J resolveu abrir o coração e expor como se sente em relação a maternidade. Em uma publicação no Instagram nesta sexta-feira (19), a cantora de 34 anos disse que se sente oprimida por ainda não ter realizado o sonho de ser mãe. Ela contou que já sofreu alguns abortos, disse que a maternidade está no topo da sua lista de desejos desde os 16 anos.

"Quando eu tinha 16 anos escrevi uma lista de coisas que eu queria aos 30. A primeira coisa da lista era ser mãe. Agora estou com quase 35 anos e, alguns dias, o luto por perder um bebê, a dificuldade de ter um e o desejo de que a minha vida fosse completamente diferente do que é agora me oprimem", começou ela.

Embora a dor seja grande, Jessie J quis compartilhar sua história para acolher outras mulheres que passam pelo mesmo, e mostrar que elas não estão sozinhas. "Eu sei que é saudável e normal ter dias de completa tristeza e honrar todos os sentimentos que surgem, bons e ruins. O ruim não é para sempre e sim, eu poderia passar por esse momento agora sozinha, mantendo no particular, o que normalmente faço, mas hoje estou aqui. Porque eu sei que milhares de pessoas ao redor se sentem como eu. Talvez você leia isso e sinta o amor que tenho por você. Eu espero que você possa. Conectar é fundamental. Abraçando todos vocês", completou.