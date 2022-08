Michel Teló comemora aniversário da mãe e faz convite para gravar álbum - Reprodução/Instagram

Michel Teló comemora aniversário da mãe e faz convite para gravar álbumReprodução/Instagram

Publicado 19/08/2022 16:23 | Atualizado 19/08/2022 16:26

Rio - Michel Teló usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para celebrar o aniversário de sua mãe, Nina Teló. Em postagem no Instagram, o cantor compartilhou uma foto em que aparece tocando sanfona enquanto canta com a matriarca e aproveitou para fazer um convite muito especial.

fotogaleria

"Eu amo fazer 2ª voz pra ela! A aniversariante do dia! Que canta lindo, que é maravilhosa, o amor da nossa vida! Bora gravar um álbum, mãe?", sugeriu o artista, na legenda da publicação. "Feliz aniversário! Deus te abençoe, te dê saúde e paz. Obrigado por tudo, principalmente pelas orações. Te amo demais!", completou Michel.

O mês de agosto tem sido de muita festa para a família de Michel Teló. No último dia 7, o cantor e sua esposa, Thais Fersoza, comemoraram o aniversário dos filhos em uma casa de festas na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Pelas redes sociais, o casal falou sobre a oportunidade de reunir amigos como Lulu Santos e Rafael Cardoso na celebração pelo aniversário de Melinda, de 6 anos, e Teodoro, de 5.

"Dia muito especial de reunir amigos e família para celebrar a vida dos nossos filhos", iniciou Thais via stories do Instagram. "É um dia único para nós após anos sem fazer festa comemorando o aniversário deles, celebrando em casa as festas. Hoje vamos reunir família e amigos", completou, contando com o apoio do cantor, que estava ao lado.

Confira: