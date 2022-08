Dani Calabresa no PodPah - Reprodução de vídeo

Publicado 19/08/2022 10:19 | Atualizado 19/08/2022 10:22

Rio - O que seria uma experiência maravilhosa para qualquer artista se tornou traumática para Dani Calabresa. Em entrevista ao podcast 'PodPah', apresentado por Igão e Mítico, na noite desta quinta-feira, a humorista de 40 anos recordou sua primeira ida ao 'Programa do Jô', na TV Globo. Ela, então, revelou que foi humilhada nos bastidores pelo diretor da atração.

"A primeira vez que eu fui foi em 2009 ou 2010. Eu estava na MTV, fazia comédia ao vivo, stand-up. Estava na TV, feliz. Já tinham ido o (Marcelo) Adnet, a Tatá Werneck arrasou, mas demorou pra ir, o (Fábio) Rabin eles chamaram, ele aceitou. No mesmo dia eu fui. Estava me cagando de medo", começou ela.

"Olha que coisa doida, me chamaram para fazer uma entrevista. Você faz a pré-entrevista pelo telefone. O cara, acho que se chamava Flávio, me perguntou umas coisas básicas, respondi. Cheguei no cenário, no estúdio, o diretor olhou pra mim e disse: 'Nossa, até que enfim apareceu a Margarida". Eu já estava nervosa. Tomei um esporro dele que eu não sabia o porquê. Ele me acabou, como se eu fosse uma estrela que prometeu chegar às 13h e chegou às 16h", continuou.

Na sequência, Dani ainda revelou que foi pega de surpresa. O diretor pediu para ela fazer um stand-up de última hora. "Eu não esqueço. Foi horrível. Não assisti minha entrevista por um ano. Sai chorando de lá. Fiz meu texto com lágrima presa no olho, ele não riu de nada. Ele saiu, comecei a chorar, tremer", afirmou a atriz, que elogiou Jô Soares, que faleceu, aos 84 anos, no início deste mês, em São Paulo. "Foi incrível comigo. Terminou a entrevista fiquei muito feliz de ter conhecido o Jô. Mas saí arrasada, traumatizada".

