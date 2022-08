Simaria alertou a irmã, antes da fama, para juntar dinheiro para seguir carreira solo - Reprodução/Instagram

Simaria alertou a irmã, antes da fama, para juntar dinheiro para seguir carreira solo

Publicado 19/08/2022 07:53

Rio - As cantoras Simone e Simaria anunciaram, na noite desta quinta-feira, o fim da dupla . Com a separação das irmãs, voltou à tona uma entrevista de Simaria ao "Metropoles" em que a artista afirma que já tinha alertado Simone, antes da fama, para juntar dinheiro para que cada uma pudesse seguir carreira solo.

A entrevista aconteceu em 15 de junho deste ano, depois que Simaria teve um atraso de mais de uma hora para a apresentação em um show no São João de Caruaru, em Pernambuco. "Caruaru foi o seguinte: eu estava extremamente esgotada do trabalho, mais uma vez esgotadíssima porque eu fiz o clipe "Vontade de morder", produzi algumas músicas, escolhi alguns repertórios. Com a pandemia, teve gente que saiu porque não tinha como manter todo mundo. Só que quando você passa dois anos sem trabalhar, como é que faz? O produtor que era responsável saiu e entra outro. Aí, você tem que ensinar tudo, tem que ter paciência até os meninos pegarem o jeito. Por isso, tem que ter o meu toque", afirmou.

Simaria seguiu alfinetando a irmã. "Tem uma diferença e nem sei se posso falar isso, mas estou nem aí. Eu vou ser eu mesma. Sabe quando você quer uma excelência de seu trabalho e o outro não quer? Entende Caruaru agora? Preciso falar alguma coisa? Excelência no que faz. Sucesso não é só dinheiro e é entrega de corpo e alma para o que você está fazendo. Não fui eu que escolhi a música, a música que me escolheu", completou.

Foi então que ela falou sobre a vontade de seguir carreira solo. "Uma é muito empreendedora e outra é o 'tá tudo bem', simples assim. Sabe quando as pessoas complicam as histórias e querem botar veneno? Uma empreendedora, eu, porque vejo lá na frente. Deus me deu esse dom de ver lá na frente. É tanto que quando a gente estava fazendo grande sucesso no forró, a gente era explodida no Norte e Nordeste, eu disse pra Simone: 'Junta o teu dinheiro que vamos fazer carreira solo'. Ela disse: 'Pelo amor de Deus, não. É agora que a gente tem alguma coisa'. E se eu tivesse pegado essa pilha? Onde estávamos nós duas? Hoje, nós somos artistas da própria carreira", disse.

No mesmo bate-papo, Simaria ainda falou sobre as comparações entre ela e a irmã. "Você acha que eu não sou comparada o tempo inteiro com Simone? 'Ai, a Simone é incrível, a Simaria é uma desgraça, a Simaria não presta, a Simaria não vale nada'. Eu passei a vida inteira escutando isso. Só quem fala bem de mim é quem me conhece pessoalmente", lamentou.