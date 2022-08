É muito estilo! Jade Picon usa look 'rapper' em passeio no shopping

Rio - A influenciadora digital Jade Picon esteve em um shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite desta quinta-feira. Com um modelito no melhor estilo rapper, Jade chamou atenção pelos corredores do local.

A jovem de 20 anos escolheu uma calça preta cheia de ilhoses, uma blusa do rapper 50 cent e óculos escuros para o passeio. Apesar de ter experimentado alguns acessórios em uma loja, quem saiu segurando as bolsas de compras foram os amigos de Jade.

Recentemente, Jade Picon iniciou as gravações da novela "Travessia", em que vai interpretar a personagem Chiara. A jovem gravou algumas cenas ao lado de Chay Suede e recebeu elogios do ator. "Estou gostando muito. Minha parceirinha! Hoje foi a primeira cena nossa juntos. Primeira cena dela da vida. Foi muito legal, muito especial", disse o ator.

