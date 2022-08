Cíntia Dicker desfilando grávida pela Schutz - Reprodução Internet

Cíntia Dicker desfilando grávida pela SchutzReprodução Internet

Publicado 18/08/2022 18:33

Rio - Pedro Scooby revela nesta quinta-feira (18) em seu instagram que terá uma filhinha. O surfista é casado com a atriz e modelo Cíntia Dicker, que está gravida de cinco meses de Aurora. O casal divulgou no mesmo dia o sexo e o nome do bebê pelas suas redes sociais, incentivados pelo desfile da Schutz que a modelo participou.

fotogaleria

O carioca postou em seu story uma foto da passarela comentando que: "minha filha já está desfilando". Minutos depois, Cíntia oficializou que o nome da filha seria Aurora com significado abaixo: "Significa ‘o nascer do sol’, ‘o raiar do dia’, ‘amanhecer’, ‘a que nasce do oriente’ ou ‘aquela que brilha como o ouro’. ‘Aurora’ está intimamente relacionada com a palavra em latim aurum, que significa ‘ouro’.”



É o primeiro filho do casal, que está junto desde 2020. O ex-BBB tem outros filhos do casamento anterior com Luana Piovani, mas é o primeiro da modelo.