Rafa Kalimann aproveita sol com seus cachorrosReprodução Internet

Publicado 18/08/2022 17:02 | Atualizado 18/08/2022 17:13

Rio - Rafa Kalimann está aproveitando o melhor que o Rio tem a oferecer. A apresentadora postou em seus stories, nesta quinta-feira, um vídeo de biquíni brincando com cachorros à beira de sua piscina.

A ex-BBB, que recentemente assumiu o relacionamento com José Loreto, aproveitou a noite anterior em um bar em Botafogo, na Zona Sul do Rio, com seus amigos. Mas no dia ensolarado desta quinta, a artista curtiu a companhia dos caninos para se refrescar em sua casa e exibir o corpão nas redes sociais.