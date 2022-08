Viih Tube completa 22 anos e posta foto ousada: Conectada com a natureza - Reprodução Internet

Publicado 18/08/2022 16:47

Rio - A influenciadora digital Viih Tube está completando 22 anos nesta quinta-feira. Para comemorar a data com seus fãs, a ex-BBB postou no Instagram duas fotos em que aparece completamente nua. "Feliz aniversário pra mim! Começando meu novo ciclo, meu novo ano, conectada com a natureza, como eu amo", escreveu Viih Tube na legenda da postagem.

Viih Tube e o ex-BBB Eliezer, que já estavam ficando há um bom tempo, finalmente oficializaram o namoro nesta semana. Depois de aceitar o pedido de namoro, Viih Tube falou sobre Eli nas redes sociais. "Quando eu assisti ele pela TV, já achei ele um cara sensacional, tão leve, humano, um coração tão bom e de combo ainda era engraçado, gostoso e safado", disse.