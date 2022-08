Gabigol, Diego Ribas e Alex Escobar se divertem em espetáculo de circo

Rio - Gabigol, Diego Ribas, Pablo Vares e Alex Escobar assistiram ao espetáculo do Cirque Amar, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite desta quinta-feira. Gabigol subiu ao palco e se arriscou com um trompete. Pelas imagens, dá pra ver que o craque do Flamengo se divertiu bastante com a brincadeira. O jornalista Alex Escobar, o jogador Diego Ribas e o músico Pablo Vares também foram chamados ao palco para interagir com os integrantes do circo.

