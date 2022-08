Sheron Menezzes aproveita Grécia em lua de mel com marido - Reprodução Internet

Sheron Menezzes aproveita Grécia em lua de mel com maridoReprodução Internet

Publicado 18/08/2022 15:15 | Atualizado 18/08/2022 15:21

Rio - Sheron Menezzes não cansa de celebrar o amor. Depois de dez anos casados, ela e o marido Saulo Camelo resolveram viajar de lua de mel sem o filho Benjamin, de 4 anos. Em Mykonos, na Grécia, a atriz publicou fotos, nesta quinta-feira (18), do casal nas paisagens deslumbrantes do local.

fotogaleria

Sem legenda, a publicação contou com famosos amigos do casal parabenizando a comemoração. A irmã e também atriz, Sol Menezzes comentou: "Honeymoon" (lua de mel em inglês) e "gostosaaaa!!!". Os fãs e seguidores da artista também lotaram os comentários com elogios ao casal e à viagem.

O casal celebrou seu casamento oficialmente também este ano, em abril, em uma praia de Saquarema. Agora, viajam pela Grécia comemorando a união.