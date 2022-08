Dany Bananinha fala sobre cansaço na maternidade - Reprodução / Instagram

Rio - Dany Bananinha, de 46 anos, usou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira, para desabafar sobre os desafios da maternidade. No Instagram, a assistente de produção do "Domingão" apareceu em um carro, ao lado da filha Lara, de 2 anos, e refletiu acerca da importância de uma rede de apoio para quem é mãe.

"Que trabalheira. Arrumar as coisas dessa criança, arrumar a mochila do fim de semana, a da escola, arrumar a minha mochila, arrumar a casa. Isso tudo antes de trabalhar. Só Jesus na causa", iniciou via stories. "Desde 06h30 sem parar. Não sei como dou conta", acrescentou na legenda.

Em seguida, Dany afirmou ter deixado a menina na creche e ponderou sobre a importância de ter pessoas prestativas por perto. "As mamães que têm uma pessoa para ajudar, mas aquelas que a gente não precisa nem pensar. Quando você vê, a criança está pronta, a mochila está pronta. Dê muito valor. Tem horas que eu fico imaginando que deve ser muito bom", falou.

"Agradeço a Deus todos os minutos de minha vida por eu ter saúde e disposição para fazer o que faço. Ao mesmo tempo que venho aqui desabafar com vocês, sinto muito orgulho de mim. Não é fácil, não. De verdade", admitiu. "Mas eu aguento. Até o dia em que eu prosperar em nível que isso não se tornar mais um peso. É sempre difícil falar sobre isso, porque as pessoas não vão entender", concluiu Dany.