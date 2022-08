Maddu e Felipe Neto - Reprodução

Maddu e Felipe NetoReprodução

Publicado 18/08/2022 12:24

Rio - Maddu Magalhães, de 33 anos, deu detalhes do término de seu relacionamento com o youtuber Felipe Neto, de 34, em entrevista ao 'Venus Podcast', no Youtube. A artista confirmou que houve traição de ambas as partes e revelou que foi ameaçada pelo influenciador digital após o fim conturbado do romance, que durou quase cinco anos.

fotogaleria

“Desde que terminamos, nunca mais falei sobre esse assunto, por medo, né? O Felipe é um pouco briguento. Fui bem ameaçada, com mensagens duras. Não foi legal nosso término, terminamos super mal”, frisou a youtuber.

Em outro momento do podcast, Maddu revelou o que mais a magoou no término. "A gente ficou quase cinco anos juntos. Foi um processo muito difícil, éramos duas crianças. Fomos morar juntos muito rápido. Nenhum dos dois teve comportamentos que hoje adultos, maduros, teriam. Houve traição da minha parte e da dele. O que mais me magoa nessa história toda é a maneira como ele me critica por uma coisa que ele também fez. É só porque eu sou mulher? Acho isso muito pesado", opinou ela.

"Sim, eu errei, eu fiz, eu traí. Inclusive traí com uma mulher, porque não tinha coragem de trair com um homem. Ele acha que eu traí ele mais vezes do que traí. Ele tem uma história na cabeça dele que não aconteceu. Fico triste pelo monstro que ele criou na cabeça dele. O Felipe é uma pessoa legal, mas ele tem uma característica de: 'ou você está comigo ou está contra mim'", completou.

Por fim, ela desabafou: "O que me magoa é a forma como terminou sendo que ele fez tantas coisas quanto eu fiz. Ele confessou pra minha mãe que me traiu. Confessou pra mim. Por algum motivo, ele me odeia. Ele tem histórias que não aconteceram na cabeça dele, outras aconteceram. Mas ele também fez. Ele tentou me queimar várias vezes depois. O que eu tenho pra dizer é que fiquei magoada com esse processo mental que o Felipe faz em todos os términos. Não é só comigo. Ele é legal, não gostaria que tivesse terminado desta forma, com tanta mágoa".

Veja o vídeo: