Felipe Neto nega acusações feitas por Maddu Magalhães em podcastReprodução

Publicado 18/08/2022 14:11 | Atualizado 18/08/2022 14:18

Rio - O youtuber Felipe Neto, de 34 anos, negou as acusações que sua ex-namorada Maddu Magalhães, de 33, fez durante participação em um podcast . De acordo com comunicado enviado pela assessoria de imprensa do artista, o relacionamento com Maddu "teve fim há anos" e o namoro e suas questões são "de cunho estritamente pessoal".

"A assessoria de imprensa de Felipe Neto nega as supostas afirmações feitas decorrentes de um relacionamento que teve fim há anos e que são de cunho estritamente pessoal", diz a nota.

Entenda

Maddu Magalhães, de 33 anos, deu detalhes do término de seu relacionamento com o youtuber Felipe Neto, de 34, em entrevista ao 'Venus Podcast', no Youtube. A artista confirmou que houve traição de ambas as partes e revelou que foi ameaçada pelo influenciador digital após o fim conturbado do romance, que durou quase cinco anos.