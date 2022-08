Nicole Bahls disse que não perdoou a traição do ex-marido, Marcelo Bimbi - Reprodução

Publicado 18/08/2022 17:27

São Paulo - Nicole Bahls fez elogios ao ex-marido, Marcelo Bimbi, mas disse que não irá perdoar a traição que culminou na separação do casal, campeão do "Power Couple 4". Em entrevista ao "Podcast Vai Desmaiar", Nicole disse que segue amiga do ex-A Fazenda.

"Separamos de boa, tranquilo, somos amigos. Maturidade chegou, depois de muito tempo, ele foi uma pessoa especial, de uma etapa que era um sonho de se casar", começou.

Ela fez elogios ao tempo que esteve casada com Bimbi. "Durante todo tempo de casamento a gente não brigava, ele me tratava muito bem. Ele me fez muito bem, tenho muito carinho por ele", elogiou. Apesar disso, não perdoa a traição de Bimbi.

"Não perdoo a traição, porque se perdoa uma vez, vai virar bagunça. A pessoa acha que você sempre vai perdoar, se a pessoa trai assim e não tem cuidado, não gosto. Sou a favor da lealdade, sou fiel e cobro lealdade", comentou e disse que poderia mudar de ideia caso tivesse filhos com ele.

"Quando a pessoa chega ao ponto de trair, expor assim, o amor acaba. Não gosto de perdoar, mas se eu tivesse filho, pensaria diferente. Eu ficaria pensando no futuro dele", refletiu.

"No final, foi meio ruim, a traição. Mas já estava bem desgastado, fazia um ano que estávamos afastados, então era uma coisa que a qualquer momento poderia acontecer. Mas por ele ainda me amar muito, ele não conseguiu desconectar e dizer que não estava legal mais", pontuou.

A reportagem é de Luiza Lemos, do iG.