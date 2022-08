Alcione surge em vídeo para celebrar alta hospitalar após cirurgia na coluna - Reprodução/Instagram

Publicado 18/08/2022 17:14

Rio - Alcione usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para tranquilizar os fãs após receber alta do hospital Copa D’Or, na Zona Sul do Rio, onde esteve internada para realizar uma cirurgia na coluna. Em vídeo publicado no Instagram, a cantora de 74 anos agradeceu o carinho que tem recebido e afirmou que o procedimento foi bem sucedido.

"Oi, minha gente! Tô passando aqui para dar notícias minhas e dizer para vocês que minha cirurgia foi um sucesso! Estou passando bem, estou em casa de repouso e agradecer à Deus por esse sucesso", declarou a artista. "Obrigada pelas preces e vou me reestabelecer o mais breve possível para a gente 'chegar junto'! Um grande beijo!", completou.

No último sábado, Alcione deixou o hospital onde estava internada desde o dia 17 de julho. A Marrom foi submetida à uma cirurgia na coluna vertebral para tratamento de espondilolistese de L5 - VT associada à discopatia degenerativa de L5, com sinais de radiculopatia à direita. A doença ocorre quando uma das vértebras desliza sobre a outra, causando o desalinhamento da coluna.

A cantora subiria no Palco Sunset do Rock in Rio, no dia 11 de setembro, para homenagear a eterna Elza Soares em show especial com outros nomes como Mart'nália, Majur e Gaby Amarantos. No entanto, a organização do evento anunciou, na última sexta-feira, que Alcione não se apresentará com o grupo. O cancelamento foi atribuído à recuperação da artista após a cirurgia.

