Maria Casadevall fraturou o tornozelo e precisará ficar três meses na horizontalLeo Franco / Ag. News

Publicado 19/08/2022 07:37 | Atualizado 19/08/2022 08:03

Rio - A atriz Maria Casadevall, de 35 anos, contou no Instagram, na noite desta quinta-feira, que sofreu uma queda no mato e fraturou o tornozelo. A artista mostrou uma foto de como ficou a região depois do acidente. "Sim, esse é o meu tornozelo. Sim, ele quebrou. Foi fratura no meléolo lateral, uma placa e oito parafusos", escreveu.

Maria Casadevall contou que a queda aconteceu no meio do mato, há 21 dias, durante um período que ficou afastada da internet. "Estava na mata, em busca. E no susto, uma queda. Mas faz tempo que eu estou longe. Eu precisei mesmo sair para poder de verdade voltar. Sair do que eu pensava ser eu, para poder olhar para mim, para parte de mim", completou.

Por conta da queda, ela precisará ficar três meses na horizontal. "Eu sei, não é bonito. Dói, dá medo, atravessa, assusta e causa resistências", desabafou a atriz, que encarou o acidente como uma espécie de transformação.

"Olha, hoje faz 24 noites que completei 35 anos no último dia 24. Enquanto escrevo faz 21 dias que caí. Caí para relembrar, caí para enxergar, caí para confiar, caí para atravessar, caí no meio da mata no colo da mãe, caí entre irmãs rezadeiras e benzedeiras, caí para aprender mais uma vez que a gente só renasce quando se permite morrer. Respira. Agora você está aqui: outra vez outra vez e outra vez".