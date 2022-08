Flay fala sobre ter se afastado dos palcos - Reprodução / Instagram

Flay fala sobre ter se afastado dos palcosReprodução / Instagram

Publicado 19/08/2022 08:51 | Atualizado 19/08/2022 08:54

Rio - A cantora e ex-BBB Flay usou as redes sociais, na última quinta-feira, para explicar aos fãs sobre a decisão de manter-se afastada dos palcos por algum tempo. No Instagram, a artista admitiu que o motivo de seu afastamento estaria diretamente ligado à decisão arriscada de priorizar sua arte ao invés do que é comercial.

fotogaleria

"Vou tentar resumir", iniciou Flay na interação via stories. "Eu estive o período da pandemia todo me preparando para voltar aos palcos este ano, no São João, assim como boa parte dos artistas, mas entrei num momento de questionamento devido a algumas coisas que futuramente eu conto para vocês", contou.

"Como tudo na minha vida sempre precisou ser escolhido em situações bem arriscadas, eu precisei escolher entre cantar o que era comercial no momento (viral, Tik Tok), ou criar coragem e cantar a minha verdade de uma vez por todas", revelou a cantora.

"A minha escolha foi a segunda opção e isso me 'obrigou' a ter que adiar um pouquinho minha volta aos palcos, mas sinto todos os dias que fiz a escolha certa, canto e componho por amor, não 'hype', likes ou dinheiro. Então é isso que estou preparando todos os dias", concluiu Flay.