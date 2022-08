Luísa Sonza brinca sobre envelhecimento - Reprodução/Instagram

Publicado 19/08/2022 09:36 | Atualizado 19/08/2022 09:37



fotogaleria Rio - De forma brincalhona, Luísa Sonza, de 24 anos, usou as redes sociais, na manhã desta sexta-feira, para falar sobre as vantagens do envelhecimento. No Twitter, a cantora fez uma reflexão ao relacionar sua inocência no passado a sua mentalidade atual e admitiu que a maturidade a tem impedido de voltar a ser enganada pelos demais.

"Pelo amor de Deus, quem foi que inventou que envelhecer é ruim?", questionou Luísa. "Eu estava olhando meus stories antigos e: meu, Deus! Primeiro: coitada daquela menina, não sabia de nada e estava no meio de um furacão... Mesmo assim, burra, tadinha", contou.

"Ainda bem que envelheci e continuo envelhecendo (Risos). Um pouco menos burra todo dia!", comemorou, bem-humorada. "Meu Deus, a maturidade é tudo! Vou surtar com esse assunto durante uma semana, preparem-se, pois estou até estressada", garantiu a cantora.

Nas respostas dos tweets, fãs aproveitaram para elogiar o desenvolvimento da artista e também, para expor suas próprias reflexões acerca do assunto. "Você foi obrigada a amadurecer antes do tempo e se tornou essa mulher fod*, cheia de talento, amorosa, atenciosa e humilde", escreveu uma internauta. "Eu [penso] assim todo dia (Risos). Como a gente é trouxa, né?! Que bom que o tempo passa", opinou outra. "Depende do ponto de vista. No meu caso sou triste porque tenho quase 31anos e não conquistei nada do que eu queria ainda. Me sinto atrasada em tudo etc. Cobrança é fod*", desabafou uma usuária.