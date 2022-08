Viih Tube e Eliezer oficializam namoro em cenário romântico - Reprodução/Instagram

Viih Tube e Eliezer oficializam namoro em cenário românticoReprodução/Instagram

Publicado 17/08/2022 20:00

Rio - Viih Tube e Eliezer são oficialmente um casal! Após alguns meses de uma relação "sem rótulos", a influenciadora usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para mostrar o pedido de namoro que recebeu do ex-BBB. Em sequência de fotos compartilhadas no Instagram, a youtuber é surpreendida pelo designer com um cenário romântico montado em um hotel, com muitas pétalas de rosas e balões com a pergunta: "Viih, quer namorar comigo?"

fotogaleria

Na legenda da postagem, a famosa se declarou para o agora namorado e relembrou de quando passou a ter interesse por Eliezer, quando o rapaz ainda estava confinado no "BBB 22". "Tô namorandoo, a guerreira foi abatida!", brincou ela. "Quando eu assisti ele pela TV, já achei ele um cara sensacional, tão leve, humano, um coração tão bom e de combo ainda era engraçado, gostoso e safado!", disparou.

"Quando a gente se conheceu de cara foi uma conexão muito gostosa, como se eu conhecesse ele há anos, mas a gente se olhava e falava 'não quero nada sério agora, tá?'. Mas quando fui ver eu já tava apaixonada por você", declarou Viih, que continuou: "Por acordar e ter você do meu ladinho me abraçando de conchinha, por cada risada que você me faz dar, por cada perrengue em cada viagem e o seu jeitinho engraçado de resolver tudo, cada eu te amo, cada fase louca que vivemos nesses meses!"

Em seguida, a ex-participante do "BBB 21" acrescentou: "Com a gente tudo é muito intenso, e eu amo isso na gente, porque a vida é isso, é emoção e a cada dia você me deixa mais louca por você!", disse ela, que ainda brincou com sua fama de pegadora no período em que esteve solteira.

"E a 'Farofa' e a 'Barraca do Beijo' que lute por que eu tô feliz demais (risos) Gente, agora eu tenho namorado, quem diria?", finalizou a influenciadora, que chamou a atenção na festa organizada por Gkay pela quantidade de pessoas que beijou.

Confira: