Publicado 17/08/2022 17:38

Rio - Anitta desabafou em seu Twitter nesta terça-feira (16) sobre como se sente chegando aos 30. A cantora, aos 29 anos, contou para seus seguidores que cada vez mais "Só quer ficar de boa vendo um filme com os dog". Mesmo considerando uma idade jovem, a dona do hit "Envolver", está sentindo na pele a vontade de ficar sossegada: "falta meio ano pra chegar meus 30 e eu já atingi os sintomas", escreveu.

Na íntegra, o desabafo da cantora resumiu o que prevê dos seus 30 anos: "Aquela fase da vida onde você não quer fazer nada, não quer sair de casa, não quer ver ninguém e não quer bater papo mas não está depressiva. Só quer ficar de boa vendo um filme com os dog. O povo +30 me falava que era assim e eu pensava "ahhhh 30 é novo ainda" ... pois bem"

Nas respostas, fãs e seguidores dividiram opiniões. Enquanto parte dos comentários se solidarizaram e brincaram com a situação da cantora, como "Tô exatamente assim", ou "tô assim antes dos 30 já", outros se preocuparam com a saúde de Anitta: "O que está acontecendo com você ? Sinto falta da Anitta de 2019", e "mas você está bem mami?" foram alguns exemplos.

Enquanto isso, alguns internautas aproveitaram a situação para cobrar e criticar o trabalho de Anitta: "por isso que você nem divulga mais nada ne ani kkkk…", "tomara que ce aposente logo merma", e "tá afim de fazer show pelo menos? KKK" foram algumas das respostas enviadas.