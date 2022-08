João Vicente de Castro - Guto Costa/ Divulgação

Publicado 17/08/2022 17:27

Rio - João Vicente de Castro falou sobre vários assuntos no último episódio do "Quem Pode, Pod". O ator, de 39 anos, comentou sobre sua fama de "bad boy solteiro" e disse que leva o assunto à terapia por acreditar que sua imagem não evoluiu.

"É um assunto que me dá tristeza mesmo. Realmente sou uma pessoa carinhosa, muito educada e cuidadosa com meus amigos, e realmente trabalhei para isso. Me impus a obrigadação de fazer o dia das pessoas que estão à minha volta melhor. Eu olho no olho de cada pessoa, aperto a mão, abraço... isso é uma coisa construída. Entendo que quando você dá um sorriso para uma pessoa, você muda a vida dela de alguma maneira. Eu era mais antipático", começou ele.