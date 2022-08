Carol Peixinho abre o álbum de fotos de viagem com Thiaguinho - Reprodução/Instagram

Publicado 17/08/2022 16:48

Rio - Carol Peixinho usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para compartilhar novas fotos das férias no Ceará, acompanhada por Thiaguinho. Em postagem no Instagram, a ex-BBB posou apenas de biquíni nos cliques tirados em uma praia paradisíaca, além de postar um registro do casal tomando banho de mar.

fotogaleria

"Menina baiana coberta de sal", escreveu a influenciadora na legenda da publicação. Na sequência de fotos, Carol ostenta a corpo em forma e surge renovando o bronzeado em dia de sol. Thiaguinho aproveitou o momento para se declarar para a amada nos comentários: "E eu no maaaar! Te amo muito! Cê sabe, né", respondeu ele.

Thiaguinho e Carol Peixinho assumiram o namoro em fevereiro deste ano e, na última sexta-feira, o cantor levou a ex-BBB para visitar seus pais e conhecer sua cidade natal, em São Paulo: "Dia de conhecer a tão famosa Prudente ao lado dessa família especial. Quanta coisa boa vivida hoje", declarou ela, na ocasião.

Confira: