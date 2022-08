Bárbara Evans comemora perda de 22 quilos após gravidez - Reprodução / Instagram

Publicado 17/08/2022 14:02

Rio - Bárbara Evans usou as redes sociais, na manhã desta quarta-feira, para tirar algumas dúvidas dos seguidores e aproveitou para celebrar a perda de 22 quilos, quatro meses após dar à luz Ayla, sua primeira filha, fruto do relacionamento com Gustavo Theodoro. No Instagram, a modelo de 31 anos admitiu que perder peso não foi uma tarefa fácil e explicou seus métodos para envitar o inchaço na região abdominal.

"Fez algum tratamento estético após o parto?", indagou uma seguidora. "A única coisa que faço é drenagem duas vezes por semana. Mas não se compare, cada corpo é de um jeito", respondeu Bárbara, acrescentando sobre os desafios de conquistar sua silhueta atual. "Confesso que não é só genética, corri muito atrás nesses quatro meses para voltar ao meu corpo. Dieta, exercícios, etc... Não foi fácil! Quando quero uma coisa, vou até o fim. Em quatro meses perdi vinte e dois quilos", contou.

Recentemente, a modelo rebateu críticas recebidas por seu estilo de vida e também, pelo foco no emagrecimento. "Essa vida que eu tenho? Só se for de muito esforço. Eu não fiz nenhum tratamento para emagrecer. Eu tive foi muita força de vontade, fazendo dieta no final da gravidez e exercícios... E quando a Ayla nasceu, também.", iniciou.

"Eu mostro para incentivar, e não diminuir ninguém, para vocês verem que é só querer! Estou emagrecendo de uma forma que qualquer pessoa pode, também. Tendo foco e fazendo dieta! Então não me venha falar que sou privilegiada, não, porque estou me esforçando e muito!", respondeu Bárbara na época.