Viviane Araújo fala sobre cansaço na reta final da gravidezReprodução / Instagram

Publicado 17/08/2022 12:12 | Atualizado 17/08/2022 12:16

Rio - Viviane Araújo , de 47 anos, usou as redes sociais, na manhã desta quarta-feira, para desabafar com os seguidores sobre a sensação de cansaço na reta final da gravidez. No Instagram, a atriz que está à espera do primeiro filho, Joaquim, fruto do casamento com Guilherme Militão, admitiu que será ainda mais difícil descansar depois do parto.