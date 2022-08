Com vestido justinho, Bruna Marquezine exibe as curvas em evento de moda

Rio - A atriz Bruna Marquezine mostrou seu corpão escultural com um vestido rosa bem justinho durante um evento de moda, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira. A artista chegou ao local cheia de estilo, com um óculos escuro e sandália no mesmo tom.

Recentemente, Bruna Marquezine tem sido alvo de rumores sobre um relacionamento com seu par romântico no filme "Besouro Azul", Xolo Madureña. Os dois se tornaram muito amigos nos bastidores das filmagens e não se desgrudam mais.

A atriz completou 27 anos no início de agosto e ganhou uma homenagem do ator nas redes sociais. ""Feliz aniversário, monstro da fofoca. Até depois de gravar um filme inteiro juntos, você ainda me aguenta, o que significa que você merece o aniversário mais feliz de todos", escreveu Xolo na legenda das várias fotos que postou.

