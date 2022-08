Jojo Todynho ganha serenata de amor de marido - Reprodução Internet

Jojo Todynho ganha serenata de amor de maridoReprodução Internet

Publicado 17/08/2022 20:01 | Atualizado 17/08/2022 20:08

Rio - Esta semana está cheia de celebrações para Jojo Todynho e o marido, Lucas Souza. Depois de completarem um ano de relacionamento no final de semana, o militar chegou aos 22 anos nesta quarta-feira (17). Enquanto mostrava a surpresa que fez para o companheiro no seu instagram, a funkeira divulgou um vídeo em que recebia uma serenata do amado.

Na gravação, Jojo estava na varanda e assistia o marido se declarando da rua, cantando músicas como o sucesso "Melhor eu ir", "Canta para mim", disse a artista. O vídeo divulgado termina com ambos dizendo "eu te amo".

Logo a seguir nos stories, a ex-Fazenda mostra a surpresa que fez para o aniversário do marido, com bolo temático, e reunindo sua cunhada e sogra.