Andréia Sadi trabalhandoReprodução Internet

Publicado 17/08/2022 19:30

Rio - Andréia Sadi está de volta ao comando do programa "Estúdio I" da Globo News, como anunciou nesta quarta feira (17), em seu Twitter. A jornalista deu um susto no seu público quando parou de aparecer na telinha no último dia 12, por problemas com a saúde de seu filho Pedro. Apesar de não ter divulgado o que aconteceu, avisou que já está tudo certo com o bebê para voltar à rotina.

A mãe dos gêmeos João e Pedro, fez uma publicação acalmando seus fãs e preparando para o retorno: "Depois do susto c/ nosso little everythingzinho Pedroca , mamãe de volta ao nosso outro filho @estudioi

Papai, @andrizek de volta também ao outro baby @sportv

Obrigada pelas milhões de mensagens, apoio, carinho e amor!

Espero vcs na @GloboNews a partir das 13h-16h"



Na época do sumiço, a recém-mãe fez um tweet agradecendo a preocupação dos fãs, onde disse: "Amigos, obrigada pelas msgs lindas de preocupação conosco e perguntas pela ausência hoje nos programas. Não conseguimos responder por motivos de: ñ deu mas lemos Qd pega os babies, a gente daria td p/que fosse conosco, ne? Família Sadi-Rizek agradece esse carinho todo."