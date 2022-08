Davi Lucca visita Instituto Neymar Jr - Reprodução Instagram

Rio - Davi Lucca, filho de Neymar Jr, visitou nesta quarta-feira (17) o Instituto Neymar Jr em Praia Grande - SP. Acompanhado da mãe Carol Dantas e do irmão, o garoto passou o dia no local, jogou bola e participou de oficinas e aulas com as crianças do projeto.

Aos dez anos de idade, Davi diz ter se empolgado muito com a oportunidade de conhecer o instituto do pai. Em seu instagram - administrado pelos pais - a postagem do dia dizia: "Hoje meu dia foi muito legal, passei a manhã com os amigos do @institutoneymarjr . Conversamos, aprendemos muitas coisas juntos e é claro que nos divertimos muito!!

Tenho muito orgulho do que meu pai faz dentro dos campos, mas com certeza o @institutoneymarjr foi o melhor “gol” do meu pai!

Fui embora querendo aproveitar muito mais com todos e para quem estava lá comigo, OBRIGADOOO! Volto logo logo"

A mãe deixou seu comentário com a mesma animação: "Foi demais filho!!! Te amo", e a tia Rafaella também não deixou de mandar lembranças para o sobrinho: "Meu BB!!". Fãs dos pais deixaram seu carinho nas fotos de Davi, mensagens como "Lindo Davi, vc é muito especial!" lotaram os comentários.