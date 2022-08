Wanessa e Zezé Di Camargo comemorando aniversário do pai - Reprodução Internet

Wanessa e Zezé Di Camargo comemorando aniversário do paiReprodução Internet

Publicado 17/08/2022 16:57

Rio - A cantora Wanessa Camargo comemorou, nesta quarta-feira (17), em seu Instagram o aniversário de 60 anos do pai, Zezé Di Camargo. Na publicação, a filha postou uma foto ganhando um beijo na testa do sertanejo, emocionando seus seguidores.

fotogaleria

Na legenda, Wanessa conta sobre sua relação com Zezé: "Meu herói, meu pai. Como sou abençoada e grata por ser sua filha. A cada dia meu amor e admiração só crescem por ti. Alma de menino, mas com uma grandiosidade e sabedoria imensa, que sempre nos guiou. Te desejo as melhores coisas desse mundo. Compartilhar da vida ao seu lado é um presente. Sempre estarei aqui por você. Muita saúde, saúde e mais saúde! Que esse novo ciclo seja maravilhoso e abençoado! Te amo muito, feliz aniversário".

Seus fãs e seguidores aproveitaram o momento para desejar felicidades ao cantor: "Feliz aniversário Zezé", "Parabéns saúde e paz" e "Vida longa com muita saúde para seu pai. Parabéns!" são alguns exemplos das mensagens deixadas por internautas.