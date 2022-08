Cantor Waguinho fala sobre os 25 anos de dependência química - Reprodução / Instagram

Rio - O cantor Waguinho, ex-integrante do grupo Os Morenos — onde participou de 1994 a 1999 —, relembrou o vício de 25 anos em bebidas alcoólicas e drogas ilícitas em entrevista para o podcast "Bulldog Show", comandado por Tuka Carvalho e Vivy Tenório. Durante o bate-papo, o artista, que atualmente é pastor evangélico e cantor gospel, falou sobre os desafios enfrentados durante sua recuperação.

"Me converti em outubro de 2000, estava drogado, morreria de overdose. Minha esposa e eu estávamos separados na época, mas ela chegou onde eu estava, falou de Jesus para mim e eu aceitei Jesus, me livrei das drogas", iniciou Waguinho.

"Eu estava numa velocidade muito grande de bebida e droga. Eu posso dizer para você eu estava vivendo o auge da carreira, estava na carreira solo, ganhando muito dinheiro fazendo muitos shows, uma equipe de 30 e poucas pessoas, por todo o Brasil… Quando eu chegava, sentia um peso tão grande que queria me isolar do mundo e o que que eu fazia? Eu ia usar droga, ia beber, para tentar distrair, não tinha controle", recordou o artista sobre o auge da carreira.

O cantor afirmou não ter vergonha dessa parte de sua história e ainda garantiu que assim que se converteu, parou com os vícios. "Eu já estava 3 dias e 3 noites dentro de um quarto de motel, usando cocaína e bebendo whisky, sem comer nada, só droga e bebida… Eu não tinha forças para vencer aquilo, e quando eu me encontrei com Jesus, eu vi que Jesus tem a força para vencer qualquer coisa, porque eu aceitei a Jesus e eu parei milagrosamente de usar cocaína e beber. Nunca mais bebi, cheirei, fumei ou me prostitui", declarou,