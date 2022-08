Orlando Morais é internado - Reprodução do Instagram

Orlando Morais é internadoReprodução do Instagram

Publicado 17/08/2022 13:09

Rio - Orlando Morais foi internado em um hospital de Brasília, nesta quarta-feira. O cantor de 60 anos explicou através do Instagram Stories que passou por uma bateria de exames. O marido de Gloria Pires, de 58 anos, ainda tranquilizou os fãs ao dizer que seu estado de saúde é ótimo.

fotogaleria

"Descendo a rampa da alegria. Fiz exames e está tudo maravilhoso, não tenho nada. Zero quilômetro, pronto para outra", celebrou Orlando, que destacou: "Aqui é quase minha casa, confio em todo mundo aqui. Fiz uma punção na tireoide. Deu tudo certo. E uma colonoscopia. Mais uma vez sucesso absoluto".



Glória Pires e Orlando Morais estão casados há mais de 30 anos. Eles tiveram três filhos juntos: Antonia, Ana e Bento. Cleo é fruto do relacionamento da atriz com Fábio Jr. No entanto, não esconde seu amor pelo atual marido da mãe.