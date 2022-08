Anitta gravou o ’Caldeirão com Mion’ - Reprodução/Instagram

Anitta gravou o ’Caldeirão com Mion’Reprodução/Instagram

Publicado 17/08/2022 19:32

Rio - Marcos Mion é só empolgação desde que foi contratado pela TV Globo e, nesta quarta-feira (17), comemorou mais um momento importante desde que assumiu o comando do "Caldeirão": a presença da cantora Anitta no palco da atração.

"Finalmente! Depois de muito tempo fora da TV brasileira. Neste momento, chupa, Jimmy Fallon, MTV Awards... Toma essa! Agora está de volta aqui para o Brasil", disse o apresentador. "Fez eu voltar para a TV. Vamos nos divertir hoje. Vamo que vamo!", respondeu a cantora.

Durante a gravação do programa, Anitta cantou o single "Envolver", que alcançou o Top 1 global do Spotify. No vídeo publicado no Instagram Stories de Marcos Mion, a cantora apareceu durante o quadro "Caldeirona", que conta com Nany People, Juliana Paes, Otávio Muller e Robson Nunes como jurados.