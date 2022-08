Deolane Bezerra detona Léo Lins por piada envolvendo a morte de MC Kevin - Reprodução/Instagram

Publicado 17/08/2022 21:37

Rio - Deolane Bezerra usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para detonar Léo Lins após o comediante citar a morte de MC Kevin em show de stand-up. Nos Stories do Instagram, a advogada disse que não iria se pronunciar sobre o caso, mas acabou comentando um trecho do espetáculo que viralizou ao ser divulgado pelo canal de YouTube Alpha Funk 2.0, na última terça-feira.

"Eu não vou me manifestar em relação ao tal comediante. Eu não vou, porque é tudo o que ele quer. Ele não acha que a comédia dele prevalece acima das dores dos familiares que ele afeta. Ele quer 'hype' e eu tomei a decisão de não dar 'hype' mais pra qualquer pessoa. Porque no Brasil é assim, as pessoas fazem o mal e os outros vão lá seguir", declarou a influenciadora.

Em seguida, a viúva do funkeiro acrescentou: "É isso que eles querem. Pra mim ele é um babaca, vai continuar sendo um babaca. Já perdeu um contrato e quando ele perder a legião que vangloria ele pelas babaquices que ele fala, vai ser melhor ainda. Confio em Deus e vou continuar confiando. O mal por si só se destrói. O que podemos fazer pelo Kevin é continuar orando, e é o que eu faço", desabafou.

No vídeo em questão, Léo Lins faz uma "brincadeira" sobre o inferno e diz que MC Kevin está lá "todo achatado", se referindo à morte do funkeiro, que caiu da varanda do quarto de um hotel no Rio, em maio do ano passado. O momento foi flagrado durante uma apresentação do humorista no Teatro Positivo, em Curitiba, e é possível escutar a plateia gargalhando com a suposta piada.

A mãe de Kevin, Valquíria Nascimento, também foi aos Stories do Instagram para demonstrar sua revolta com o registro. "Tem cada coisa que acontece que não consigo entender. Por que a pessoa quer fazer humor com a desgraça dos outros? Não entendo. Ridículo", declarou ela.



"Pergunta para a sua mãe o que ela acharia se alguém fizesse essa palhaçada falando de algum irmão, algum parente seu… Quer aparecer, coloca alguma coisa na cara, mas não fala das pessoas que já morreram. Presta atenção no que você fala", completou Valquíria.

